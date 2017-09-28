Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко озвучила свою версию о причине пожара под Винницей
10 причин кашля не от простуды
Звезда Comedy Woman Сысоева вышла в свет со спутником и детьми
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
СМИ: Клинцевич заявил о «зачистке» Донбасса со стороны США
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Лучшие снимки Cassini
13:15 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани под ураганный ветер попали Анапа, Геленджик и пригороды

Но больше всего достается Новороссийску — там порывы ветра достигают 35 м/с.

Они уже успели причинить крупный ущерб — ураган сорвал кровлю со строящегося спортивного центра площадью 5 000 кв. м. К устранению последствий разрушения пришлось привлечь спасательные службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, по всему городу ремонтные службы устраняют аварии на электросетях. Причем в некоторых местах зафиксированы повторные порывы на уже отремонтированных участках. Специальные бригады расчищают дороги от упавших деревьев. Вырванных с корнем стволов к утру набралось без малого четыре десятка. Их распиливают и убирают с проезжих частей, чтобы не затруднять движение транспорта. При этом автомобилистов просят без крайней необходимости вообще не выезжать в город.

По прогнозам синоптиков, такая погода в Новороссийске может сохраниться до конца дня.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: краснодарский людоед и его жена пойманы
Знаменитого российского спортсмена зарезала собственная дочь
Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии на собак
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь