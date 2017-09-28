На Кубани под ураганный ветер попали Анапа, Геленджик и пригороды
Но больше всего достается Новороссийску — там порывы ветра достигают 35 м/с.
Но больше всего достается Новороссийску — там порывы ветра достигают 35 м/с.
Они уже успели причинить крупный ущерб — ураган сорвал кровлю со строящегося спортивного центра площадью 5 000 кв. м. К устранению последствий разрушения пришлось привлечь спасательные службы.
Кроме того, по всему городу ремонтные службы устраняют аварии на электросетях. Причем в некоторых местах зафиксированы повторные порывы на уже отремонтированных участках. Специальные бригады расчищают дороги от упавших деревьев. Вырванных с корнем стволов к утру набралось без малого четыре десятка. Их распиливают и убирают с проезжих частей, чтобы не затруднять движение транспорта. При этом автомобилистов просят без крайней необходимости вообще не выезжать в город.
По прогнозам синоптиков, такая погода в Новороссийске может сохраниться до конца дня.