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13:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские рыбаки оказались заблокированы в сломанном катере в Обском водохранилище

Днем 28 сентября двое мужчин на катере рыбачили в Обском водохранилище, и у судна сломался мотор, рассказали спасатели МАСС.

Новосибирские рыбаки оказались заблокированы в сломанном катере в Обском водохранилище днем 28 сентября, об этом сообщают спасатели МАСС в соцсети «Вконтакте».

В 13:50 рыбаки позвонили в Спасательную службу. Они находились примерна в ста метрах от берега. На помощь мужчинам вышел катер со спасателями МАСС. Сотрудники Аварийно-спасательной службы взяли поломанный катер на буксир и доставили на берег.

Мужчины благополучно выбрались на сушу и не пострадали. От медицинской помощи оба рыбака отказались.

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