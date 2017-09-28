Новосибирские рыбаки оказались заблокированы в сломанном катере в Обском водохранилище днем 28 сентября, об этом сообщают спасатели МАСС в соцсети «Вконтакте».

В 13:50 рыбаки позвонили в Спасательную службу. Они находились примерна в ста метрах от берега. На помощь мужчинам вышел катер со спасателями МАСС. Сотрудники Аварийно-спасательной службы взяли поломанный катер на буксир и доставили на берег.

Мужчины благополучно выбрались на сушу и не пострадали. От медицинской помощи оба рыбака отказались.