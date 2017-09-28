В Челябинске сотрудника полиции поймали с наркотиками
В Челябинске сотрудника полиции поймали с наркотиками. Мужчина хранил и распространял амфетамин.
В Челябинске сотрудника полиции поймали с наркотиками. Мужчина хранил и распространял амфетамин.
Об заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев на встрече с журналистами. Она проходит в медиахолдинге «Гранада Пресс».
Андрей Сергеев каких — либо подробностей разглашать не стал. Отметил только, что уголовное дело уже возбуждено. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Этот сотрудник будет уволен, а его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.
Сергеев также добавил, что задержанный с наркотиками хоть и работал в южноуральской полиции, но по сути, сотрудником полиции не был.