В Челябинске сотрудника полиции поймали с наркотиками

Об заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев на встрече с журналистами. Она проходит в медиахолдинге «Гранада Пресс». Он-лайн трансляция встречи идет в социальных сетях.

Андрей Сергеев каких — либо подробностей разглашать не стал. Отметил только, что уголовное дело уже возбуждено. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Этот сотрудник будет уволен, а его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.