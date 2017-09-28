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13:41 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске сотрудника полиции поймали с наркотиками

В Челябинске сотрудника полиции поймали с наркотиками. Мужчина хранил и распространял амфетамин.

Об заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев на встрече с журналистами. Она проходит в медиахолдинге «Гранада Пресс». Он-лайн трансляция встречи идет в социальных сетях.

Андрей Сергеев каких — либо подробностей разглашать не стал. Отметил только, что уголовное дело уже возбуждено. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Этот сотрудник будет уволен, а его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Сергеев также добавил, что задержанный с наркотиками хоть и работал в южноуральской полиции, но по сути, сотрудником полиции не был.

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