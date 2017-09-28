На Кубани вынесли приговор дебоширу, из-за которого экстренно сел самолет

«За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ “Хулиганство” Советский районный суд Краснодара приговорил жителя Московской области к двум годам лишения свободы условно», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в конце мая из-за грубого нарушения общественного порядка во время полета самолет, следовавший из Москвы в Даламан, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара.

29-летнего зачинщика конфликта задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Краснодара, а затем направили на медосвидетельствование, которое показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.