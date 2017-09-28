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15:30 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани вынесли приговор дебоширу, из-за которого экстренно сел самолет

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Житель Московской области, устроивший конфликт на борту авиарейса Москва — Даламан, в результате чего самолёт совершил экстренную посадку в Краснодаре, получил два года условно, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.

«За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ “Хулиганство” Советский районный суд Краснодара приговорил жителя Московской области к двум годам лишения свободы условно», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в конце мая из-за грубого нарушения общественного порядка во время полета самолет, следовавший из Москвы в Даламан, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара.

29-летнего зачинщика конфликта задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Краснодара, а затем направили на медосвидетельствование, которое показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В начале апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон № 60-ФЗ, который внес изменения в статью 213 УК РФ «Хулиганство». Теперь за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования нарушителям общественного порядка грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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