На Кубани вынесли приговор дебоширу, из-за которого экстренно сел самолет

«За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ “Хулиганство” Советский районный суд Краснодара приговорил жителя Московской области к двум годам лишения свободы условно», — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, в конце мая из-за грубого нарушения общественного порядка во время полета самолет, следовавший из Москвы в Даламан, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара.
29-летнего зачинщика конфликта задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Краснодара, а затем направили на медосвидетельствование, которое показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В начале апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон № 60-ФЗ, который внес изменения в статью 213 УК РФ «Хулиганство». Теперь за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования нарушителям общественного порядка грозит наказание до 5 лет лишения свободы.