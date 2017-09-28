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14:17 (мск), источник: Фонтанка

Пожар в Университете МВД в Петербурге локализовали

Возгорание в здании подразделения Университета МВД в Петербурге 28 сентября локализовано. Пострадавших при пожаре на Софийском бульваре в Пушкине нет.

Как сообщили «Фонтанке» в университете, произошло незначительное возгорание в помещении отдельно стоящего корпуса вуза. В ГУ МЧС подтвердили информацию, уточнив, что локализацию дали в 12:45.

В пристройке размером 30 на 100 метров огонь хозяйничал на площади 150 квадратных метров.

Его тушили по второму номеру сложности около трех десятков пожарных расчетов.

В здании, по данным «Фонтанки», находится факультет профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников полиции.

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