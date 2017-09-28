Пожар в Университете МВД в Петербурге локализовали
Возгорание в здании подразделения Университета МВД в Петербурге 28 сентября локализовано. Пострадавших при пожаре на Софийском бульваре в Пушкине нет.
Возгорание в здании подразделения Университета МВД в Петербурге 28 сентября локализовано. Пострадавших при пожаре на Софийском бульваре в Пушкине нет.
Как сообщили «Фонтанке» в университете, произошло незначительное возгорание в помещении отдельно стоящего корпуса вуза. В ГУ МЧС подтвердили информацию, уточнив, что локализацию дали в 12:45.
В пристройке размером 30 на 100 метров огонь хозяйничал на площади 150 квадратных метров.
В здании, по данным «Фонтанки», находится факультет профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников полиции.