Пожар в Университете МВД в Петербурге локализовали

Как сообщили «Фонтанке» в университете, произошло незначительное возгорание в помещении отдельно стоящего корпуса вуза. В ГУ МЧС подтвердили информацию, уточнив, что локализацию дали в 12:45.

В пристройке размером 30 на 100 метров огонь хозяйничал на площади 150 квадратных метров.

Его тушили по второму номеру сложности около трех десятков пожарных расчетов.