В Москве разоблачили банду SMS-мошенников
Злоумышленники рассылали
Злоумышленники рассылали
Операторы узнавали персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды подтверждения для перевода денежных средств.
Во время обысков оперативники изъяли мобильные телефоны, модемы,
Сотрудниками правоохранительных органов произведено 8 обысков по местам жительства фигурантов, а также в одном из отелей и гараже, в ходе которых были изъяты наркотические средства, мобильные телефоны, модемы, большое количество SIM-карт, документы и иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности организованной группы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На время расследования подозреваемые взяты под стражу.