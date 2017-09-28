В Москве разоблачили банду SMS-мошенников

Сотрудниками правоохранительных органов произведено 8 обысков по местам жительства фигурантов, а также в одном из отелей и гараже, в ходе которых были изъяты наркотические средства, мобильные телефоны, модемы, большое количество SIM-карт, документы и иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности организованной группы.

Юрий Титов Врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве