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14:08 (мск), источник: Вести.Ru

В Москве разоблачили банду SMS-мошенников

Злоумышленники рассылали SMS-сообщения с информацией о блокировке счета. Жертвы обмана перезванивали по указанному номеру и попадали в колл-центр.

Операторы узнавали персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды подтверждения для перевода денежных средств.

Во время обысков оперативники изъяли мобильные телефоны, модемы, SIM-карты, а также документы и наркотики.

Сотрудниками правоохранительных органов произведено 8 обысков по местам жительства фигурантов, а также в одном из отелей и гараже, в ходе которых были изъяты наркотические средства, мобильные телефоны, модемы, большое количество SIM-карт, документы и иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности организованной группы.
Юрий Титов
Врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На время расследования подозреваемые взяты под стражу.

В Москве накрыли ОПГ SMS-мошенников
Во время загрузки произошла ошибка.
14:12 (мск)© Ньюстюб
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