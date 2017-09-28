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13:52 (мск), источник: ТАСС

ТЭЦ-5 в Новосибирске эвакуирована из-за сообщения о минировании

Предприятие работает в соответствии с графиком.

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Анонимный звонок о минировании поступил в четверг в приемную директора Новосибирской ТЭЦ-5 (производственное подразделение АО «СИБЭКО»). Персонал эвакуирован, предприятие работает в соответствии с графиком, сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

«28 сентября в 11:55 в приемную директора Новосибирской ТЭЦ-5 поступил звонок о наличии взрывного устройства в административном здании станции. Вызваны подразделения ФСБ, МВД и МЧС России. Проведена эвакуация производственного персонала (около 250 человек)», — говорится в сообщении.

Новосибирская ТЭЦ-5 работает в соответствии с диспетчерским графиком. Последствий для потребителей не было. В пресс-службе компании ТАСС подтвердили, что оперативные мероприятия на месте продолжаются.

Ранее ТАСС сообщал о нескольких звонках о минировании школ, административных зданий и торговых центров Новосибирска. Эвакуация проводилась в аэропорту Толмачево, на железнодорожной станции «Сеятель», в нескольких вузах города.

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