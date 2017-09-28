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16:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Прокуратура: пожарная охрана не тушила деревню Пойма в Тайшетском районе

Об этом стало известно во время прокурорской проверки.

Также было установлено, что седьмой отряд пожарной службы исказил сведения о чрезвычайном происшествии: подразделение лишь ликвидировало его последствия. Кроме того, выяснилось, что оперативные дежурные диспетчерской службы Тайшетского района вовремя не проинформировали пожарных о возгорании вблизи деревни и на её территории. Также вокруг Поймы не было минполосы. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Пойма сгорела в мае. Из 40 домов уцелели пять. 19 семей, а это 50 человек, остались без крыши над головой.

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