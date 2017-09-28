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15:45 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец напал на разносившего пенсии почтальона и отобрал 200 тыс. рублей

Полиция Калининграда задержала 23-летнего местного жителя по подозрению в ограблении. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг в пресс-службе регионального УМВД, молодой человек отобрал деньги у почтальона.

По данным полиции, 8 сентября на Ленинском проспекте молодой человек напал на 35-летнего почтальона и отобрал у нее 200 тыс. рублей. Грабитель заранее знал маршрут и расписание женщины, разносившей пенсии. Он подстерег ее возле одного из подъездов.

Молодой человек подошел к пенсионеру со спины, выхватил у нее из рук сумку с деньгами и убежал. Полицейские установили его личность и задержали — оказалось, он скрывался в арендованной на чужое имя квартире в Зеленоградске, ни с кем не контактировал и не выходил на улицу.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый за аналогичные нарушения закона, помещен в изолятор временного содержания. Молодой человек сознался в содеянном.

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