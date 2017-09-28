На Рышкановке в одном из озер погибла рыба

«Думаю, что озеро не чистое, много ила, и из-за того, что за ним не ухаживают, в нём не хватает кислорода. Озёра у нас очень плохие».



«Мы постоянно гуляем здесь, потому что живём поблизости, и сейчас заметили неприятный запах. Очень чувствуется. Может, какая-то инфекция, может кто-то специально отравил».



Озеро почистили представители предприятия «Зелёные насаждения».



«Утром на поверхности воды было всё белое, как будто пена от мыла, и рыба задыхалась, всё выходило на поверхность. Я сколько мог забрал и принёс кошкам. И я собирал, и они собирали», — сказал представитель МП «Зелёные насаждения» Олег Ботнарь.



Экологические инспекторы говорят, что это озеро первоначально предназначалось только для сбора дождевой воды. Эксперты считают, что рыба умирает из-за размножения водорослей, которые потребляют кислород. Чтобы определить точные причины, были взяты образцы.



«Мы можем говорить о ряде причин, таких как процесс эвтрофикации воды, возможное химическое загрязнение, а также причиной может быть внезапное падение температуры», — сказал экологический инспектор Ион Булмага.