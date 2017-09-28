На Рышкановке в одном из озер погибла рыба
Невыносимый запах вблизи одного из озёр в столичном секторе Рышкань. Оно покрылось всплывшей на поверхности мёртвой рыбой.
Невыносимый запах вблизи одного из озёр в столичном секторе Рышкань. Оно покрылось всплывшей на поверхности мёртвой рыбой.
Экологические инспекторы пытаются узнать причину произошедшего.
Люди, живущие поблизости, жалуются на невыносимый запах.
«Думаю, что озеро не чистое, много ила, и
«Мы постоянно гуляем здесь, потому что живём поблизости, и сейчас заметили неприятный запах. Очень чувствуется. Может,
Озеро почистили представители предприятия «Зелёные насаждения».
«Утром на поверхности воды было всё белое, как будто пена от мыла, и рыба задыхалась, всё выходило на поверхность. Я сколько мог забрал и принёс кошкам. И я собирал, и они собирали», — сказал представитель МП «Зелёные насаждения» Олег Ботнарь.
Экологические инспекторы говорят, что это озеро первоначально предназначалось только для сбора дождевой воды. Эксперты считают, что рыба умирает
«Мы можем говорить о ряде причин, таких как процесс эвтрофикации воды, возможное химическое загрязнение, а также причиной может быть внезапное падение температуры», — сказал экологический инспектор Ион Булмага.
Водоем занимает примерно два гектара площади.