Петербурженку обвиняют в экстремизме за вывешенный на балконе плакат

«Подозреваемая 28 августа 2017 года на балконе своей квартиры, расположенной в одном из домов на территории Красногвардейского района, разместила плакат с текстом, направленным на возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — говорится в сообщении.

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В отношении петербурженки 1965 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина вывесила на балконе своей квартиры на третьем этаже плакат размером два на полметра.