В США поймали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу
В американском штате Флорида нашли
В американском штате Флорида нашли
В 1990 году в дверь дома жительницы города Велингтон Марлин Уоррен (Marlene Warren) постучал клоун с белым лицом, большим красным носом и рыжим париком. В руках он держал букет и воздушные шарики. Когда женщина открыла дверь, переодетый злоумышленник выстрелил в нее, сел в машину и уехал. Через два дня Уоррен скончалась.
Подозрение пало на мужа убитой Майкла Уоррена и его любовницу Шилу Кин (Sheila Keen).
Сотрудники магазинов опознали в покупательнице Шилу Кин. При обыске в ее доме нашли волокна с клоунского парика. Несмотря на это, следователи не смогли доказать, что убийство совершила именно она. Через два года дело закрыли.
В 2014 году следствие было возобновлено. Сотрудники офиса шерифа округа