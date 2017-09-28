В США поймали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу

Источник: Sun-Sentinel

В 1990 году в дверь дома жительницы города Велингтон Марлин Уоррен (Marlene Warren) постучал клоун с белым лицом, большим красным носом и рыжим париком. В руках он держал букет и воздушные шарики. Когда женщина открыла дверь, переодетый злоумышленник выстрелил в нее, сел в машину и уехал. Через два дня Уоррен скончалась.

Подозрение пало на мужа убитой Майкла Уоррена и его любовницу Шилу Кин (Sheila Keen).

Оказалось, что за два дня до убийства некая женщина купила клоунскую одежду, белый грим, рыжий парик и накладной нос в местном магазине маскарадных костюмов. За 90 минут до убийства она зашла в супермаркет за цветами и шариками.

Сотрудники магазинов опознали в покупательнице Шилу Кин. При обыске в ее доме нашли волокна с клоунского парика. Несмотря на это, следователи не смогли доказать, что убийство совершила именно она. Через два года дело закрыли.