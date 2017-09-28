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15:30 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре из театра оперы и балета эвакуировали людей

В четверг днем, 28 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в театре оперы и балета на площади Куйбышева в Самаре. Из здания в срочном порядке эвакуировали всех людей.

Источник: Pro Город Самара

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на место происшествия выезжали 45 пожарных и 14 единиц техники. Оказалось, что на 6 этаже театра произошло короткое замыкание. Загорелся электрический щиток. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал.

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