В Самаре из театра оперы и балета эвакуировали людей
В четверг днем, 28 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в театре оперы и балета на площади Куйбышева в Самаре. Из здания в срочном порядке эвакуировали всех людей.
В четверг днем, 28 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в театре оперы и балета на площади Куйбышева в Самаре. Из здания в срочном порядке эвакуировали всех людей.
Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на место происшествия выезжали 45 пожарных и 14 единиц техники. Оказалось, что на 6 этаже театра произошло короткое замыкание. Загорелся электрический щиток. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал.