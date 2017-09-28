Под Омском схватили рецидивиста, обкрадывающего дачи
На мужчину возбудили уголовное дело за кражи, он в очередной раз окажется за решеткой.
На мужчину возбудили уголовное дело за кражи, он в очередной раз окажется за решеткой.
В Омском районе сотрудники
На участке правоохранители заметили мужчину, который пытался заверить полицейских, что просто выносит из дома вещи
Патрульные передали подозреваемого вызванным на место происшествия
Как установили полицейские, подозреваемый — 45-летний омич — множество раз бывал за решеткой за различные кражи и грабежи. Из тюрьмы в очередной раз освободился в апреле этого года, однако продолжил воровать.
Правоохранителям удалось выяснить, что омич обокрал еще 5 разных домиков в разных садоводствах Омского района. Мужчина тащил с дач электроинструменты, одежду, различные бытовые вещи. Во время обыска у него дома полицейские изъяли сохранившуюся часть украденного. Остальные вещи силовики пытаются найти в ломбардах.