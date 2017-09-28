Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Азовское море «высохло» за одну ночь
10 причин кашля не от простуды
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Виктория Боня назвала имя будущего мужа
СМИ: Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ показали, как выглядит полет ракет Х-101 из кабины пилотов
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
8В Москве открыли памятник Калашникову
14:59 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском схватили рецидивиста, обкрадывающего дачи

На мужчину возбудили уголовное дело за кражи, он в очередной раз окажется за решеткой.

В Омском районе сотрудники патрульно-постовой службы задержали с поличным подозреваемого в серии краж из дачных домов. Сегодня ночью, около 2-х часов, сержанты полиции Сергей Бутцев и Нурлан Бюсекеев во время патрулирования садоводств рядом с поселком Горячий Ключ заметили стоящий возле одного из домиков холодильник.

На участке правоохранители заметили мужчину, который пытался заверить полицейских, что просто выносит из дома вещи из-за окончания дачного сезона. Однако сотрудники полиции ему не поверили, в своей правоте они убедились, заметив лом и вскрытую дверь.

Патрульные передали подозреваемого вызванным на место происшествия следственно-оперативной группе. Также правоохранители сообщили о попытке кражи хозяйке дома. В случае, если бы вор преуспел, женщина лишилась бы вещей на 12 тысяч рублей.

Как установили полицейские, подозреваемый — 45-летний омич — множество раз бывал за решеткой за различные кражи и грабежи. Из тюрьмы в очередной раз освободился в апреле этого года, однако продолжил воровать.

Правоохранителям удалось выяснить, что омич обокрал еще 5 разных домиков в разных садоводствах Омского района. Мужчина тащил с дач электроинструменты, одежду, различные бытовые вещи. Во время обыска у него дома полицейские изъяли сохранившуюся часть украденного. Остальные вещи силовики пытаются найти в ломбардах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Омскому маршрутчику, возившему бесплатно селян, Жириновский дал своего юриста
Электромобили в Омске пока не популярны
АСВ решило отозвать иск о банкротстве «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь