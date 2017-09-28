Под Омском схватили рецидивиста, обкрадывающего дачи

В Омском районе сотрудники патрульно-постовой службы задержали с поличным подозреваемого в серии краж из дачных домов. Сегодня ночью, около 2-х часов, сержанты полиции Сергей Бутцев и Нурлан Бюсекеев во время патрулирования садоводств рядом с поселком Горячий Ключ заметили стоящий возле одного из домиков холодильник.

На участке правоохранители заметили мужчину, который пытался заверить полицейских, что просто выносит из дома вещи из-за окончания дачного сезона. Однако сотрудники полиции ему не поверили, в своей правоте они убедились, заметив лом и вскрытую дверь.

Патрульные передали подозреваемого вызванным на место происшествия следственно-оперативной группе. Также правоохранители сообщили о попытке кражи хозяйке дома. В случае, если бы вор преуспел, женщина лишилась бы вещей на 12 тысяч рублей.

Как установили полицейские, подозреваемый — 45-летний омич — множество раз бывал за решеткой за различные кражи и грабежи. Из тюрьмы в очередной раз освободился в апреле этого года, однако продолжил воровать.