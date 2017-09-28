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14:52 (мск), источник: СуперОмск

Пожилой омич на «шестерке» устроил беспредел на дороге — видео

В социальных сетях быстро набирает популярность видео с участием пожилого омича.

Мужчина за рулем ВАЗ-2106 на перекрестке Королева и Заозерной встал на встречной полосе и отказывался пропускать других участников движения.

Факт грубого нарушения ПДД и здравого смысла попал в объектив видеокамеры. Ролик размещен на публичной странице сообщества «Regik55» в социальной сети «ВК».

«Смотрите, он не пускает никого. Вон цистерна едет, автобус, а он стоит», — комментируют видео его авторы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Омичи в комментариях, однако, вступились за старенького водителя, напомнив авторам видео, что они могли бы пропустить пенсионера, который мешал участникам дорожного движения.

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