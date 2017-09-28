Пожилой омич на «шестерке» устроил беспредел на дороге — видео
В социальных сетях быстро набирает популярность видео с участием пожилого омича.
В социальных сетях быстро набирает популярность видео с участием пожилого омича.
Мужчина за рулем ВАЗ-2106 на перекрестке Королева и Заозерной встал на встречной полосе и отказывался пропускать других участников движения.
Факт грубого нарушения ПДД и здравого смысла попал в объектив видеокамеры. Ролик размещен на публичной странице сообщества «Regik55» в социальной сети «ВК».
«Смотрите, он не пускает никого. Вон цистерна едет, автобус, а он стоит», — комментируют видео его авторы.
Омичи в комментариях, однако, вступились за старенького водителя, напомнив авторам видео, что они могли бы пропустить пенсионера, который мешал участникам дорожного движения.