Пожилой омич на «шестерке» устроил беспредел на дороге — видео

Мужчина за рулем ВАЗ-2106 на перекрестке Королева и Заозерной встал на встречной полосе и отказывался пропускать других участников движения.

Факт грубого нарушения ПДД и здравого смысла попал в объектив видеокамеры. Ролик размещен на публичной странице сообщества «Regik55» в социальной сети «ВК».

«Смотрите, он не пускает никого. Вон цистерна едет, автобус, а он стоит», — комментируют видео его авторы.

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