Под Волгоградом 6 мигрантов задержали за убийство и изнасилование

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, женщина является гражданкой КНР. Вместе с мужем она переехала в Волгоградскую область весной 2017 года для сезонных сельскохозяйственных работ. Ночью к ним в палатку ворвались несколько человек, среди которых был арендатор соседнего участка. Мужчины надругались над женщиной и увезли её мужа в неизвестном направлении. В тот же день правоохранители нашли его тело в зарослях камыша.

В настоящее время все подозреваемые допрошены и уже дали признательные показания. Мотивом к расправе над мужчиной и надругательству в отношении его жены стало желание получить деньги. Мигранты считали, что фермер имеет крупную сумму денег и хранит ее в своем жилище. Поняв, что в палатке ее нет, они изнасиловали женщину, а мужа вывезли в поле, где стали пытать. Не добившись желаемого, они убили его ножом.