Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Азовское море «высохло» за одну ночь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Ряд пенсионных фондов РФ столкнулись с резким падением доходов
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Виктория Боня назвала имя будущего мужа
СМИ: Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ показали, как выглядит полет ракет Х-101 из кабины пилотов
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
8В Москве открыли памятник Калашникову
15:31 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом 6 мигрантов задержали за убийство и изнасилование

Полицейские задержали шестерых мигрантов из ближнего зарубежья, подозреваемых в убийстве мужчины и изнасиловании его супруги в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, женщина является гражданкой КНР. Вместе с мужем она переехала в Волгоградскую область весной 2017 года для сезонных сельскохозяйственных работ. Ночью к ним в палатку ворвались несколько человек, среди которых был арендатор соседнего участка. Мужчины надругались над женщиной и увезли её мужа в неизвестном направлении. В тот же день правоохранители нашли его тело в зарослях камыша.

В настоящее время все подозреваемые допрошены и уже дали признательные показания. Мотивом к расправе над мужчиной и надругательству в отношении его жены стало желание получить деньги. Мигранты считали, что фермер имеет крупную сумму денег и хранит ее в своем жилище. Поняв, что в палатке ее нет, они изнасиловали женщину, а мужа вывезли в поле, где стали пытать. Не добившись желаемого, они убили его ножом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Титул «Мистер Студенчество России-2017» завоевал акробат из Моздока
АСВ решило отозвать иск о банкротстве «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь