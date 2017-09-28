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15:46 (мск), источник: Volga News

В Самаре высокопоставленного железнодорожника подозревают в получении крупной взятки

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении начальника Самарского отдела коммерческой работы Кубышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ОАО «РЖД»), сообщила 28 сентября пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают правоохранители, железнодорожника подозревают в получение взятки в крупном размере — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в марте 2017 г. получил от гендиректора ООО «ВторТрейд» взятку 300 тыс. руб. за содействие в заключении договоров на подачу и уборку вагонов.

Преступление выявили сотрудники УТ МВД России по ПФО.

Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

«Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, сообщают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. — Чтобы не допустить повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных».

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления.

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