В Самаре высокопоставленного железнодорожника подозревают в получении крупной взятки

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают правоохранители, железнодорожника подозревают в получение взятки в крупном размере — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в марте 2017 г. получил от гендиректора ООО «ВторТрейд» взятку 300 тыс. руб. за содействие в заключении договоров на подачу и уборку вагонов.

Преступление выявили сотрудники УТ МВД России по ПФО.

Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

«Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, сообщают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. — Чтобы не допустить повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных».