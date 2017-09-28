Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в доме под Пермью

ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Краевая прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Красновишерске Пермского края. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства, на месте ЧП собрана комиссия, которая установит причины инцидента.

«Прокурором организована проверка по факту хлопка газа в жилом доме. Собрана межведомственная комиссия, куда вошли представители правоохранительных органов, органов местного самоуправления и служб, которые давали разрешение на установку газового оборудования», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе проверки будут затребованы сертификаты и разрешения на эксплуатацию газового оборудования в доме. «Важно установить, что газовое оборудование, которое установлено в доме, было сертифицировано, а не установлено кустарным способом», — добавили в надзорном ведомстве.