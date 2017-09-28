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15:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Багаевском районе

Один человек погиб, четверо пострадал в результате ДТП в Багаевском районе Ростовской области 28 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, авария произошла около 13.00 на 37-м километре трассы Волгодонск — Ростов.

Микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью».

В результате столкновения водитель иномарки погиб. Трое его пассажиров, а также водитель «ГАЗели» с травами доставлены в больницу.

Полиция начала проверку факту аварии.

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