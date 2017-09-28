Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Багаевском районе
Один человек погиб, четверо пострадал в результате ДТП в Багаевском районе Ростовской области 28 сентября.
Один человек погиб, четверо пострадал в результате ДТП в Багаевском районе Ростовской области 28 сентября.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, авария произошла около 13.00 на 37-м километре трассы Волгодонск — Ростов.
Микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью».
В результате столкновения водитель иномарки погиб. Трое его пассажиров, а также водитель «ГАЗели» с травами доставлены в больницу.
Полиция начала проверку факту аварии.