Обвиняемые в мошенничестве сотрудники Татфондбанка отпущены на свободу

«Абдульманов и Тимербаев отпущены из-под стражи. Основной объем следственных действий с их участием проделан. Оснований держать под стражей нет», — пояснили в управлении. В среду директор инвестиционной компании «ТФБ- Финанс» («дочка» Татфондбанка) Тимур Вальшин был отпущен на свободу по тем же основаниям.

Ранее управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан о деятельности инвестиционной компании «ТФБ-Финанс», в результате которого были задержаны несколько бывших сотрудников Татфондбанка. По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление в ИК «ТФБ-Финанс».

8 февраля был арестован директор «ТФБ-Финанс» Тимур Вальшин. 9 февраля Советский районный суд Казани арестовал руководителя отдела клиентского сервиса «ТФБ-Финанс» Рустама Тимербаева, который также работал в Татфондбанке. Его подозревают в хищении денег, переданных в доверительное управление компании. Также 9 февраля был помещен под арест начальник управления активных операций «ТФБ-Финанс» Илнар Абдульманов, который занимал в Татфондбанке аналогичную должность.

Бывший заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов был задержан 28 февраля в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий. 2 марта Советский районный суд Казани арестовал его до 2 апреля, а 10 февраля был арестован заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков. 30 марта Советский районный суд Казани поддержал ходатайство МВД о продлении ареста на три месяца — до 2 июля 2017 года — Вальшина, Тимербаева, Абдульманова, Мещанова и Мерзлякова. Позже сроки их содержания под стражей были продлены до 2 октября 2017 года.