На Серовском тракте под Екатеринбургом столкнулись два грузовика
Пострадал человек.
Пострадал человек.
Днем 28 сентября 2017 под Екатеринбургом на 17-м километре Серовского тракта столкнулись два КамАЗа.
«Контейнеровоз камаз влетел в стоящих на полосе дорожников (тоже камаз)», — написал Илья Окулов в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, сейчас на месте работает полиция, обстоятельства аварии выясняются. Пострадал один человек, однако в ведомстве затруднились сказать, насколько тяжелые травмы он получил.