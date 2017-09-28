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15:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Серовском тракте под Екатеринбургом столкнулись два грузовика

Пострадал человек.

Днем 28 сентября 2017 под Екатеринбургом на 17-м километре Серовского тракта столкнулись два КамАЗа.

«Контейнеровоз камаз влетел в стоящих на полосе дорожников (тоже камаз)», — написал Илья Окулов в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, сейчас на месте работает полиция, обстоятельства аварии выясняются. Пострадал один человек, однако в ведомстве затруднились сказать, насколько тяжелые травмы он получил.

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