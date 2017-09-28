Стали известны диагноз и приговор сбежавшего пациента уфимской психбольницы

Напомним, информация о том, что в Уфе из психбольницы сбежал опасный маньяк, взбудоражила соцсети в минувший понедельник. Сообщалось, что преступник, возможно насильник или педофил, сбежал из психиатрической клиники № 1 Уфы в субботу, 23 сентября. Официальные органы долго отрицали данный факт, и лишь вчера, 27 сентября, признали его.

Так, выяснилось, что у Никитина за спиной не было ни единой судимости, связанно с преступлениями против половой неприкосновенности. Всего он был судим трижды, каждый раз — по 158 статье УК РФ «Кража», в одном из случаев — вместе со 159 статьей УК РФ, «Мошенничество».

Криминальная карьера.

Свою криминальную карьеру Дмитрий начал в 2010 году, когда 16 августа в ТСК «Гагаринский» похитил у женщины из сумки сотовый телефон. Однако, довести кражу до конца он не смог — был замечен и схвачен. За это он получил свою первую судимость — год условно.

Годом позже в Аургазинском районе Башкирии он угнал автомобиль. Владелец машины припарковал ее возле у придорожного кафе и отошел по нужде. В это время Никитин проник в салон, где водитель оставил ключи и угнал машину, чтобы покататься. За это он получил уже полгода колонии.

Свой следующий подвиг наш «герой» совершил в 2013 году, совершив сразу два преступления. Предложив потерпевшей заправить ее машину, он взял у нее банковскую карту. Доверчивая гражданка сообщила ему даже свой пинкод, за что поплатилась 172 тысячами рублей, которыми завладел преступник. Чуть позже он проник в чужое жилище, выставив окно веранды и сбив ломом замок с двери, где украл ноутбук с сумкой, мышью и USB-модемом, общей стоимостью 13 277 рублей. Технику он вскоре продал неизвестному лицу.

Именно в ходе расследования этого уголовного дела у подозреваемого было обнаружено органическое расстройство личности. За эти преступления он был приговорен к 1,5 годам строгого режима, и обязан выплатить потерпевшим компенсацию материального вреда.

Освобожден в зале суда по амнистии.

Последнее на данный момент уголовное дело в отношении Никитина было возбуждено в 2015 году, когда он, находясь в квартире у знакомого, украл у него телевизор. Дождавшись, когда друг уснет, гость похитил с кухни телевизор Philips за 3300 рублей, не забыв прихватить пульт от него.

По этому уголовному делу Никитин был приговорен к штрафу в 10000 рублей, однако освобожден от ответственности, в связи с постановлением «Об объявлении амнистии в связи с 70- летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Таким образом, на момент госпитализации в психиатрическую больницу № 1 Уфы, за плечами Никитина, скорее всего, не было непогашенных судимостей.

Диагноз.

Как следует из материалов суда за 2013 год, психиатрическая экспертиза показала наличие у подсудимого расстройство личности.

Предположительно, в связи с перенесенными нейроинфекцией, травмами головы и другими причинами, стал склонен к психапатоподобным формам поведения и эмоционально-волевым нарушениям. в виде неустойчивости эмоций, вспыльчивости, раздражительности.

«Каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает, обнаруживает признаки органического расстройства личности», — говорится в приговоре.

Никитин попал на видео.