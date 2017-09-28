Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Азовское море «высохло» за одну ночь
10 причин кашля не от простуды
Главу Дагестана экстренно вызвали в Кремль в связи с отставкой
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Виктория Боня назвала имя будущего мужа
СМИ: Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ показали, как выглядит полет ракет Х-101 из кабины пилотов
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
8В Москве открыли памятник Калашникову
15:31 (мск), источник: Sputnik.md

Новая страшная авария в Румынии: рейсовый автобус влетел в авто

В четверг днем рейсовый автобус столкнулся в Констанце с автомобилем, что привело к жертвам.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Рейсовый автобус, ехавший по маршруту Констанца — Чернаводэ, в четверг днем столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего три человека погибли, а еще несколько пострадали.

Читайте также
Серьезное ДТП парализовало движение в Кишиневе

Информацию об этом подтвердил представитель правоохранительных органов, прибывший на место ЧП.

«Причина ДТП — непредоставление приоритета водителем машины. В результате аварии три человека, находившихся в авто, погибли, еще один — тяжело ранен. Кроме того пострадали несколько человек из автобуса, в том числе водитель», — сказал полицейский.

По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям Румынии, всего пострадали десять человек. Травмированного из авто на вертолете доставили в больницу Констанцы, трех пострадавших из автобуса отвезли в больницу Меджидиа, а еще шесть пострадавших госпитализированы в больницы Констанцы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер легендарный Хью Хефнер - основатель журнала Playboy
Нацбанк Молдовы сделал важное заявление
АСВ решило отозвать иск о банкротстве «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь