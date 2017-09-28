Новая страшная авария в Румынии: рейсовый автобус влетел в авто

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Рейсовый автобус, ехавший по маршруту Констанца — Чернаводэ, в четверг днем столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего три человека погибли, а еще несколько пострадали.

Читайте также Серьезное ДТП парализовало движение в Кишиневе

Информацию об этом подтвердил представитель правоохранительных органов, прибывший на место ЧП.

«Причина ДТП — непредоставление приоритета водителем машины. В результате аварии три человека, находившихся в авто, погибли, еще один — тяжело ранен. Кроме того пострадали несколько человек из автобуса, в том числе водитель», — сказал полицейский.