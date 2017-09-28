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15:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Сбежавший из психиатрической клиники пациент задержан в центре Уфы

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Сбежавший из психиатрической клиники пациент задержан в центре Уфы. Как сообщил агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов, разыскиваемого мужчину нашли сотрудники полиции совместно с гражданами.

«Его задержали на территории Советского района, около Центрального рынка. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции, затем его передадут в психиатрическую клинику», — сказал представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, ситуация со сбежавшим из больницы мужчиной получила огласку 26 сентября в соцсетях. Неизвестные стали распространять ориентировку на пациента и аудиозапись, где женщина информирует о сбежавшем пациенте, который может быть опасным для окружающих.

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