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15:43 (мск), источник: РИА Новости

В Москве эвакуировали офис телеканала ТВЦ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сотрудников здания на Большой Татарской улице в Москве, где находится в том числе офис телеканала ТВЦ, эвакуировали из-за пожара в соседнем здании, сообщил РИА Новости источник на телеканале.

Ранее появилась информация о том, что спасатели проверяют информацию о возгорании в девятиэтажном административном здании в центре Москвы по адресу: ул. Большая Татарская, дом 35, строение 3.

Да, мы стоим, потому что с другой стороны что-то горит. Нас эвакуировали, стоим на улице.
Сотрудник ТВЦ

Он уточнил, что офис телеканала ТВЦ находится по соседству с тем зданием, где произошло возгорание.

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