В Москве эвакуировали офис телеканала ТВЦ
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сотрудников здания на Большой Татарской улице в Москве, где находится в том числе офис телеканала ТВЦ, эвакуировали
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сотрудников здания на Большой Татарской улице в Москве, где находится в том числе офис телеканала ТВЦ, эвакуировали
Ранее появилась информация о том, что спасатели проверяют информацию о возгорании в девятиэтажном административном здании в центре Москвы по адресу: ул. Большая Татарская, дом 35, строение 3.
Да, мы стоим, потому что с другой стороны что-то горит. Нас эвакуировали, стоим на улице.
Он уточнил, что офис телеканала ТВЦ находится по соседству с тем зданием, где произошло возгорание.