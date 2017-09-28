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15:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Подросток пострадал в столкновении Ford с автомобилем такси в Челябинске

Один из водителей выехал на встречную полосу.

Подросток-пассажир получил телесные повреждения в столкновении Ford Fusion с автомобилем такси в Челябинске, сообщают в отделении пропаганды БДД городского ОГИБДД.

Аварию у дома № 38 на Троицком тракте зафиксировали утром 28 сентября. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 42-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигалась вторая иномарка с 51-летней женщиной за рулём. В результате столкновения пострадали пассажиры Ford — 13-летний мальчик и 46-летний мужчина, им рекомендовано амбулаторное лечение.

«В случае ДТП применение ребенком-пассажиром детского удерживающего устройства и пристегнутого ремня безопасности снижает тяжесть травм», — напоминают в Госавтоинспекции.

Отметим, что 28 сентября полицейские проверили челябинцев на соблюдение правил перевозки детей в автомобилях: за несколько часов работы возле образовательных организаций было выявлено более 10 нарушений.

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