Подросток пострадал в столкновении Ford с автомобилем такси в Челябинске

Аварию у дома № 38 на Троицком тракте зафиксировали утром 28 сентября. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 42-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигалась вторая иномарка с 51-летней женщиной за рулём. В результате столкновения пострадали пассажиры Ford — 13-летний мальчик и 46-летний мужчина, им рекомендовано амбулаторное лечение.