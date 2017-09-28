У ростовской маршрутки во время рейса отвалились колеса

Они же отмечают, что покрышки микроавтобуса были изношенными и на них отсутствовал протектор.

Напомним, что на прошлой неделе у данного предприятия также обнаружили неисправный транспорт: пассажир пожаловался на сильное задымление в салоне автобуса, который следовал по маршруту № 49. Также на прошлой неделе «Автоколонне-1559» перешел еще один маршрут № 18, раньше обслуживающийся другим предприятием.