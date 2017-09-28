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16:23 (мск), источник: Деловое сообщество

У ростовской маршрутки во время рейса отвалились колеса

Утром 28 сентября у маршрутного такси, которое следовало по маршруту № 40-МТ, на кольце улиц Доватора и Малиновского отвалилось два задних колеса. Об этом сообщили свидетели происшествия в соцсетях.

Они же отмечают, что покрышки микроавтобуса были изношенными и на них отсутствовал протектор.

В предприятии ООО «Автоколонна-1559», которое занимается обслуживанием данного маршрута, комментировать происшествие отказались.

Напомним, что на прошлой неделе у данного предприятия также обнаружили неисправный транспорт: пассажир пожаловался на сильное задымление в салоне автобуса, который следовал по маршруту № 49. Также на прошлой неделе «Автоколонне-1559» перешел еще один маршрут № 18, раньше обслуживающийся другим предприятием.

Напомним, с 1 октября плата за проезд в маршрутных такси повысится и составит 24 руб.

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