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17:41 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре ищут преступников, ограбивших банк на Гагарина

В Самаре полицейские объявили в розыск двоих неизвестных, которые в понедельник, 25 сентября, примерно в девять часов утра ограбили офис «Росгосстрах банка» на улице Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

Применив физическую силу к персоналу, налетчики забрали всю наличку — около 1 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Приметы подозреваемых:

Мужчина, рост 170−175 см., худощавого телосложения, на лице была повязка или маска светлого цвета с голубыми пятнами. Был одет в черную толстовку, черные спортивные трико с замком с боковой стороны каждой штанины, черные кроссовки с белой подошвой.

Мужчина, рост 170−175 см., худощавого телосложения, на лице была повязка или маска темного цвета. Был одет в синюю толстовку, черные спортивные трико и кроссовки.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или что-либо знает о личностях разыскиваемых или их местонахождении, полицейские просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373−76−40 (Дежурная часть Управления МВД России по Самаре), 8 (846) 262−27−11 (Дежурная часть ОП № 3 по Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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