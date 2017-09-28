В Самаре ищут преступников, ограбивших банк на Гагарина
В Самаре полицейские объявили в розыск двоих неизвестных, которые в понедельник, 25 сентября, примерно в девять часов утра ограбили офис «Росгосстрах банка» на улице Гагарина.
В Самаре полицейские объявили в розыск двоих неизвестных, которые в понедельник, 25 сентября, примерно в девять часов утра ограбили офис «Росгосстрах банка» на улице Гагарина.
Применив физическую силу к персоналу, налетчики забрали всю наличку — около 1 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает
Приметы подозреваемых:
Мужчина, рост 170−175 см., худощавого телосложения, на лице была повязка или маска светлого цвета с голубыми пятнами. Был одет в черную толстовку, черные спортивные трико с замком с боковой стороны каждой штанины, черные кроссовки с белой подошвой.
Мужчина, рост 170−175 см., худощавого телосложения, на лице была повязка или маска темного цвета. Был одет в синюю толстовку, черные спортивные трико и кроссовки.
Всех, кто стал очевидцем произошедшего или