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16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру

Компьютерный сбой в системах регистрации авиапассажиров привел к проблемам в работе ряда аэропортов по всему миру. Об этом пишет газета The Telegraph.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в четверг, 28 сентября, из-за неполадок с программным обеспечением Amadeus Altea, которое используется в упомянутых системах. Он, в частности, привел к большим очередям в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик. Сбой также затронул воздушные гавани в Париже, Цюрихе, Мельбурне, Йоханнесбурге (ЮАР), Сингапуре и Вашингтоне.

Представители Гатвика заявили, что ЧП не стало причиной задержек рейсов. Сотрудники Хитроу утверждают, что их пассажиры по-прежнему могут зарегистрироваться на рейс, однако это занимает больше времени, чем обычно.

Как отмечает BBC News, неполадки с Amadeus Altea также повлияли на сервисы онлайн-бронирования у авиакомпаний, которые используют эту программу.

Производитель этого продукта Amadeus признал факт неисправности. В компании заверили, что ее специалисты уже работают над решением проблемы и соответствующие компьютерные системы у перевозчиков постепенно восстанавливаются.

Справка
Что делать, если мой рейс отменили?Главные вопросы авиакомпаниям, ответы на которые нужно знать любому путешественнику
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