Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Компьютерный сбой в системах регистрации авиапассажиров привел к проблемам в работе ряда аэропортов по всему миру. Об этом пишет газета The Telegraph.
Компьютерный сбой в системах регистрации авиапассажиров привел к проблемам в работе ряда аэропортов по всему миру. Об этом пишет газета The Telegraph.
Инцидент произошел в четверг, 28 сентября,
Как отмечает BBC News, неполадки с Amadeus Altea также повлияли на сервисы
Производитель этого продукта Amadeus признал факт неисправности. В компании заверили, что ее специалисты уже работают над решением проблемы и соответствующие компьютерные системы у перевозчиков постепенно восстанавливаются.