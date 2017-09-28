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16:05 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму ветер частично обесточил шесть населенных пунктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости (Крым). В Крыму частично без электроснабжения из-за сильного ветра находятся шесть населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

«Частично обесточены 6 населенных пунктов в Советском, Ленинском и Джанкойском районах. Из-за падения деревьев и ветвей на энергообъекты ранее отключались ЛЭП 10 кВ в Бахчисарайском, Джанкойском, Сакском районах. Фиксируются множественные, в том числе повторные повреждения в сетях 0,4 кВ, непосредственно питающих дома и офисы абонентов», — отметили в пресс-службе.

Больше всего заявок потребителей поступило в Симферополе (около 100), Симферопольском (более 30) и Ленинском районах (более 20).

В устранении последствий стихии участвуют около 30 аварийных бригад, 88 специалистов и 31 единица техники. Последствия непогоды оперативно устраняются, однако из-за сохранения сильного ветра возникают новые обрывы, отметили в «Крымэнерго».

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 м/с. Из-за погодных условий с вечера понедельника приостановлена работа Керченской паромной переправы. Кроме того, в очередной круиз из Сочи в Крым не смог выйти лайнер «Князь Владимир».

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