В Крыму ветер частично обесточил шесть населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости (Крым). В Крыму частично без электроснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости (Крым). В Крыму частично без электроснабжения
«Частично обесточены 6 населенных пунктов в Советском, Ленинском и Джанкойском районах.
Больше всего заявок потребителей поступило в Симферополе (около 100), Симферопольском (более 30) и Ленинском районах (более 20).
В устранении последствий стихии участвуют около 30 аварийных бригад, 88 специалистов и 31 единица техники. Последствия непогоды оперативно устраняются, однако
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 м/с.