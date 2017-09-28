В Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием фуры и двух легковых машин

В четверг в 13:10 на 883 километре трассы «Москва — Волгоград» произошла авария с участием грузовика «Вольво», «Волги» и китайского автомобиля «Чери», сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Фура с полуприцепом от столкновения вылетела в кювет и упала на левый борт. «Волга» превратилась в груду металла, у «Чери» снесена передняя часть. Согласно непроверенной информации, погиб один человек, находившийся в «Волге». На месте работают сотрудники ГИБДД, на месте организовано реверсивное движение.