В Волгограде за хищение денежных средств осужден адвокат

По версии следствия, 49-летний обвиняемый совместно с неустановленным лицом летом 2014 года похитили путем обмана денежные средства гражданки в размере более 500 тыс. рублей. Указанные денежные средства злоумышленники получили от потерпевшей под предлогом оказания ей юридической помощи по переоформлению права собственности на оспариваемый земельный участок. Вместе с тем каких-либо действий, связанных с оказанием юридической помощи женщине злоумышленники не совершали, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.