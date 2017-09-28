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16:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

МВД Татарстана наказало начальника районного ГИБДД после конфликта с водителем грузовика

(Казань, 28 сентября, «Татар-информ»). После конфликта водителя грузовика «КАМАЗ» с сотрудником ГИБДД в Чистопольском районе проведена служебная проверка, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

20 сентября 2017 года примерно в 19.30 начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Чистопольскому району, проезжая на личном автомобиле по улице Валеева в Чистополе, заметил грузовик «КАМАЗ», двигавшийся в зоне действия дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено». Кроме того, грузовик ехал с явным превышением скорости, обгоняя попутные автомобили, то прижимаясь к центру проезжей части, то съезжая на обочину.

Обогнав грузовик, начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Чистопольскому району по всем правилам остановил его и попросил водителя предъявить документы. Шофер долгое время отказывался выполнить просьбу полицейского, провоцируя его на конфликт. В какой-то момент водитель согласился с требованиями сотрудника ГИБДД, но предложил все вопросы решить по телефону с начальником отдела ЖКХ.

После десятиминутного препирательства водитель «КАМАЗа» все же передал документы. Прибывший на место инспектор ДПС составил в отношении мужчины административные протоколы за нарушение правил перевозки грузов и проезд под запрещающий знак. С предъявленными нарушениями водитель согласился.

«КАМАЗ», принадлежащий отделу ЖКХ Чистопольского района, привлек внимание сотрудника ГИБДД еще и потому, что в августе 2017 года шофер был лишен водительских прав после того, как отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полицейский обоснованно предположил, что за рулем «КАМАЗа» находится «бесправный» водитель. Но как выяснилось при проверке документов, грузовиком управлял коллега нарушителя.

Еще одной причиной пристального внимания дорожной полиции к водителям большегрузов послужила случившаяся накануне на одной из районных дорог авария, когда водитель другого «КАМАЗа» сбил ученика шестого класса. Школьник до сих пор находится в коме. После этого сотрудники ГИБДД Чистопольского района получили указание усилить работу с водителями грузовиков по профилактике безопасности дорожного движения.

Служебной проверкой МВД Татарстана установлено, что начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Чистопольскому району при обгоне грузовика не включил поворотник, нарушив требования ПДД, а в разговоре с водителем «КАМАЗа» допустил некорректные выражения. В связи с этим полицейский будет привлечен к административной и дисциплинарной ответственности.

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