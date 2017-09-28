В Москве в ДТП разбили единственный каршеринговый Ferrari
В Москве попал в ДТП автомобиль Ferrari F430 Spider, принадлежащий каршеринговому сервису Делимобиль.
В Москве попал в ДТП автомобиль Ferrari F430 Spider, принадлежащий каршеринговому сервису Делимобиль.
Об этом сообщил в своем инстаграме один из очевидцев аварии.
Инцидент предположительно произошел на Космодамианской набережной.
«Ferrari от “Делимобиль” не поделил дорогу. В результате ДТП, а
Это единственный Ferrari в автопарке столичных компаний, предоставляющих услуги каршеринга.