СК опроверг данные о массовых убийствах «банды каннибалов» на Кубани

Источник: РИА Новости

Об этом журналистам заявил в четверг руководитель краевого управления СК РФ Вадим Бугаенко, отметив, что «на настоящий момент следствием установлено, что было совершенно убийство одного человека».

«О массовых убийствах оснований говорить пока нет. В настоящий момент гражданину Б. и его супруге предъявлено обвинение по статье “Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору”», — сказал Бугаенко.

По данным следствия, в ходе распития спиртного между подозреваемыми, с одной стороны, и пострадавшей женщиной, с другой, возник конфликт, который закончился убийством.