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17:14 (мск), источник: РИА Новости

СК опроверг данные о массовых убийствах «банды каннибалов» на Кубани

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Информация о якобы совершенных «бандой каннибалов» массовых убийствах в Краснодаре не подтверждается: в деле пока один труп, но сама версия о каннибализме «не исключается».

Источник: РИА Новости

Об этом журналистам заявил в четверг руководитель краевого управления СК РФ Вадим Бугаенко, отметив, что «на настоящий момент следствием установлено, что было совершенно убийство одного человека».

«О массовых убийствах оснований говорить пока нет. В настоящий момент гражданину Б. и его супруге предъявлено обвинение по статье “Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору”», — сказал Бугаенко.

По данным следствия, в ходе распития спиртного между подозреваемыми, с одной стороны, и пострадавшей женщиной, с другой, возник конфликт, который закончился убийством.

На вопрос о каннибализме Бугаенко сказал, что такая версия «не исключается». Но говорить об этом можно будет после получения результатов экспертизы, подчеркнул глава управления.

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