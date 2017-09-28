Полиция области разыскивает очевидцев ДТП, в котором погибли 7 человек

Источник: Новый Калининград

«23 сентября следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Для проведения всесторонней и объективной проверки полицейские обращаются к жителям региона с просьбой оказать содействие», — отмечает пресс-служба.

Свидетелей аварии просят обращаться по телефону 8 (4012) 554−713 или явиться к следователю 4-го отдела СУ УМВД России по городу Калининграду по адресу: г. Калининград, ул. М. Галковского, д. 2, кабинет № 422.