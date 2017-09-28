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17:20 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция области разыскивает очевидцев ДТП, в котором погибли 7 человек

Полиция региона разыскивает очевидцев ДТП в Гвардейском районе, в результате которого погибли семь человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

«23 сентября следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Для проведения всесторонней и объективной проверки полицейские обращаются к жителям региона с просьбой оказать содействие», — отмечает пресс-служба.

Свидетелей аварии просят обращаться по телефону 8 (4012) 554−713 или явиться к следователю 4-го отдела СУ УМВД России по городу Калининграду по адресу: г. Калининград, ул. М. Галковского, д. 2, кабинет № 422.

Напомним, авария произошла 22 сентября около 19:40 на трассе «Калининград — Черняховск — Нестеров» в районе поворота на поселок Солдатово. В результате столкновения внедорожника «Мерседес ML 350» с и маршрутки «Мерседес Спринтер 316 CDI» 7 человек погибли, 8 человек получили ранения. В больницах сейчас остаются семь пострадавших.

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