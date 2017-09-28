В Самаре из-за столкновения четырех машин на Южном мосту образовалась большая пробка

Там по направлению «из города» паровозиком столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате произошедшего на Южном шоссе и улице Авроры образовалась большая пробка. В сторону города она начинается от ТЦ «Амбар», а в обратном направлении — от улицы Карьерной.