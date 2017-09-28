Житель Калининградской области нашел в мусоре семь тысяч патронов

«Житель региона, 79-летний мужчина, принес в межмуниципальный отдел МВД России “Черняховский” чужую сумку, найденную возле мусорных баков. Содержимым ручной клади оказались спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 миллиметра для нарезного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.
Боеприпасы направлены на криминалистическую экспертизу. Полицейские ищут владельца найденной сумки. В пресс-службе отметили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности за их незаконное изготовление, хранение, транспортировку, ношение, передачу и сбыт.