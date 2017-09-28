Участковый потерял 4 литра крови после удара ножом психбольного

Стало известно, что происшествие случилось 16 сентября, но о нем стало известно лишь сейчас, когда пострадавший был выписан из больницы.

Участковый, приехавший в село вместе с медработником 16 сентября, зашел в дом психически больного жителя села Харьковское, чтобы отправить его на госпитализацию. Полицейский некоторое время оставался с больным наедине, после чего и получил ножевое ранение.

Позже было установлено, что у него повреждены крупные кровеносные сосуды, желчный пузырь и печень. В пути до больницы пострадавший потерял около четырех литров крови.

Экстренную операцию провели хирурги районной больницы. Она заняла более 4 часов. Кровь для больного в массовом порядке сдавали жители райцентра.