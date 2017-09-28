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18:10 (мск), источник: Tengrinews

Водитель автобуса в Астане перекрыл проезд и спровоцировал потасовку

Выехавший на встречную сторону движения водитель автобуса в Астане спровоцировал потасовку на дороге, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На видео, предоставленным читателями портала, видно, что автобус перегородил проезд для машин, выехав на сторону встречного движения по улице Жубанова.

Судя по записи, это спровоцировало потасовку среди работников общественного транспорта и водителями авто.

«Водитель отстранен от работы. Проводится проверка, о результатах которой мы сообщим позже», — прокомментировала пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева.

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