Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
10 причин кашля не от простуды
В Госдуме потребовали отставки министра культуры России
Савченко попала в ДТП
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
СМИ: США объявили войну РФ и ждут реакции
Половина мира требуют урезать права России в ООН
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: Проклова раскрыла причину смерти своих троих детей
СМИ: Виктория Боня рассекретила имя своего жениха
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
"Слезы душат": девушка погибшего Клинаева о трагедии
СМИ: Лорак в платье с эффектом обнаженного тела
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18:08 (мск), источник: Tengrinews

В Нацбанке прокомментировали информацию о хакерской атаке

В Национальном Банке РК прокомментировали информацию о DDoS-атаках на серверы некоторых финансовых сервисов Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что Нацбанком совместно с уполномоченными органами из сферы обеспечения информационной безопасности проведена проверка информации и осуществлены технические подготовительные мероприятия.

«Оперативное взаимодействие всех заинтересованных субъектов в целом позволило локализовать угрозу, минимизировать издержки и получить необходимые сведения для принятия превентивных мер», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вся полученная в ходе инцидента информация передана для проверки и расследования в уполномоченные органы.

DoS-атака (от английского Denial of Service — «отказ в обслуживании») и DDoS-атака (Distributed Denial of Service — «распределенный отказ обслуживания») — это разновидности атак злоумышленников на компьютерные системы, при которых правомерные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам.

Ранее сообщалось, что серверы ряда казахстанских банков подверглись хакерской атаке. Кто и как атакует пользователей Казнета, рассказали в ГТС КНБ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
&quot;Устал сидеть&quot;: &quot;охотник за полицейскими&quot; Руслан Жанпеисов пошел на сделку со следствием
Прокуратура проверила законность регистрации офиса «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь