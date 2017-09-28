В Нацбанке прокомментировали информацию о хакерской атаке
В Национальном Банке РК прокомментировали информацию о
В Национальном Банке РК прокомментировали информацию о
Сообщается, что Нацбанком совместно с уполномоченными органами из сферы обеспечения информационной безопасности проведена проверка информации и осуществлены технические подготовительные мероприятия.
«Оперативное взаимодействие всех заинтересованных субъектов в целом позволило локализовать угрозу, минимизировать издержки и получить необходимые сведения для принятия превентивных мер», — говорится в сообщении.
По данным
Ранее сообщалось, что серверы ряда казахстанских банков подверглись хакерской атаке. Кто и как атакует пользователей Казнета, рассказали в ГТС КНБ.