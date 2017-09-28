В Нацбанке прокомментировали информацию о хакерской атаке

Источник: Tengrinews

Сообщается, что Нацбанком совместно с уполномоченными органами из сферы обеспечения информационной безопасности проведена проверка информации и осуществлены технические подготовительные мероприятия.

«Оперативное взаимодействие всех заинтересованных субъектов в целом позволило локализовать угрозу, минимизировать издержки и получить необходимые сведения для принятия превентивных мер», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вся полученная в ходе инцидента информация передана для проверки и расследования в уполномоченные органы.

DoS-атака (от английского Denial of Service — «отказ в обслуживании») и DDoS-атака (Distributed Denial of Service — «распределенный отказ обслуживания») — это разновидности атак злоумышленников на компьютерные системы, при которых правомерные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам.