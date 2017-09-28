Пострадавших в Турции троих казахстанцев доставят в Астану
АСТАНА, 28 сен — Sputnik. Трое граждан Казахстана, которые пострадали в результате дорожной аварии на турецком курорте, вернутся домой с помощью санитарной авиации, сообщила
АСТАНА, 28 сен — Sputnik. Трое граждан Казахстана, которые пострадали в результате дорожной аварии на турецком курорте, вернутся домой с помощью санитарной авиации, сообщила
Транспортировкой займется Республиканский центр санитарной авиации минздрава.
«В настоящее время ведется подготовка пациентов для транспортировки на Родину, состояние всех пациентов оценивается как не критичное, стабильное», — говорится в сообщении.
После транспортировки пациенты получат всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь в столичном НИИ травматологии и ортопедии.
В ведомстве отметили, что оказание неотложной медицинской помощи казахстанцам силами санитарной авиации осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Ранее в МИД Казахстана сообщили, что двое пострадавших получили переломы тазобедренных суставов, задет седалищный нерв, одна из пострадавших девушек получила тяжелое сотрясение мозга, все трое не могут самостоятельно передвигаться. Всего в ДТП попали семеро казахстанцев, друзья прибыли в Анталью самостоятельно, не имея страхового полиса.
Поэтому после аварии возникли сложности с оплатой хирургической операции, медицинских услуг. Тем не менее казахстанским дипломатам удалось договориться с турецкой стороной о том, чтобы все медицинские расходы пятерым наиболее тяжело пострадавшим казахстанцам взяла на себя страховая компания водителя такси, погибшего в аварии.
Депутат мажилиса Дания Еспаева потребовала от фонда «Туристік Қамқор» оказать помощь пострадавшим гражданам РК.