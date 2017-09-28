В Башкирии семь учеников гимназии госпитализированы с острым отравлением
УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии семь учеников
УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии семь учеников
По предварительным данным, вечером 27 сентября 2017 года 13 учащихся Сибайской
В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято решение, сообщила старший помощник руководителя СУ Следкома по РБ Светлана Абрамова.