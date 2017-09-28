В Башкирии семь учеников гимназии госпитализированы с острым отравлением

По предварительным данным, вечером 27 сентября 2017 года 13 учащихся Сибайской гимназии-интернат в возрасте от 11 до 17 лет обратились в городскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Семь из них были госпитализированы с диагнозом: вирусный острый гастроэнтерит. Состояние здоровья детей сейчас оценивается как удовлетворительное.