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17:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии семь учеников гимназии госпитализированы с острым отравлением

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии семь учеников гимназии-интерната г. Сибая госпитализированы с признаками острого отравления. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы республики 28 сентября 2017 года.

Источник: Башинформ

По предварительным данным, вечером 27 сентября 2017 года 13 учащихся Сибайской гимназии-интернат в возрасте от 11 до 17 лет обратились в городскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Семь из них были госпитализированы с диагнозом: вирусный острый гастроэнтерит. Состояние здоровья детей сейчас оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято решение, сообщила старший помощник руководителя СУ Следкома по РБ Светлана Абрамова.

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