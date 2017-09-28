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18:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области перевернулся Mitsubishi: водитель погиб

Водитель Mitsubishi Lancer погиб в ДТП на 8-м км трассы А-134, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Авария произошла в Рамонском районе около 3:00 четверга, 28 сентября.

По предварительным данным, машина ехала со стороны Москвы. Водитель не справился с управлением автомобиля. Иномарка вылетела в кювет. Водитель Mitsubishi скончался на месте до приезда медиков. Личность мужчины пока не установлена. На вид ему 35−40 лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

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