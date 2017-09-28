В Воронежской области перевернулся Mitsubishi: водитель погиб

По предварительным данным, машина ехала со стороны Москвы. Водитель не справился с управлением автомобиля. Иномарка вылетела в кювет. Водитель Mitsubishi скончался на месте до приезда медиков. Личность мужчины пока не установлена. На вид ему 35−40 лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.