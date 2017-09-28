Экологи бьют тревогу: необходимы срочные меры для спасения реки Бык

После пяти экспедиций в нескольких районах, десятков километров, пройденных вдоль реки Бык, и сотен вывезенных мешков с мусором, молодые люди достигли главной цели: они нашли источник загрязнения в этом районе.

По результатам исследования будет разработана экологическая карта реки Бык, которая будет предоставлена специалистам для поиска решений.

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Председатель Фонда «Ecodava» Олег Склифос рассказал, что ситуация на въезде в Страшены вызывает тревогу, и если не будут приняты необходимые меры, река Бык может исчезнуть с карты Молдовы.

«Мы находимся недалеко от Страшен. Воды на этом участке совсем нет. Говорят, что река Бык под угрозой исчезновения, а мы считаем, что она уже исчезла. Здесь вода есть только тогда, когда идет дождь или тает снег. Вместе с добровольцами мы пытаемся выяснить, в чем проблема, которая привела к высыханию этой реки, найти несанкционированные свалки, вспышки загрязнения, которые затем будут указаны на экологической карте, и вместе с экспертами найти способ решить эту проблему», — уточнил он.

Добровольцы из «Ecodava» уведомят компетентные органы государства о выявленных проблемах для принятия необходимых мер.