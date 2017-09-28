Омич случайно узнал, что три года работал у супруги водителем
Седельниковский районный суд Омской области вынес приговор главе Саратовского поселения.
Седельниковский районный суд Омской области вынес приговор главе Саратовского поселения.
Сельская чиновница устроила мужа водителем в штат администрации без его ведома и получала за него зарплату.
Как было установлено в суде, еще в 2012 году дама фиктивно оформила своего супруга на должность водителя. По документам мужчина возил работников сельской администрации, однако на самом деле трудился вахтовиком на Севере.
— Несмотря на то, что в его отсутствие фактически работы не выполнялись, денежные средства из бюджета поселения перечислялись ему в виде заработной платы, — сообщили «РГ» в прокуратуре Омской области.
По словам вахтовика о преступном умысле свое жены он ничего не знал. Как оказалось, глава поселения забирала его зарплату и тратила деньги на свои личные нужды. Таким образом, чиновница присвоила более 50 тысяч рублей.
О предприимчивости главы Саратовского поселения стало известно в ходе прокурорской проверки. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
В суде она раскаялась в содеянном и полностью возместила ущерб, нанесенный сельской казне.
Седельниковский районный суд признал ее виновной в содеянном и приговорил к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев. Помимо этого даму лишили права в течение 1 года занимать должности в органах власти. Простил ли ее супруг, неизвестно.