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20:54 (мск), источник: "Российская газета"

Омич случайно узнал, что три года работал у супруги водителем

Седельниковский районный суд Омской области вынес приговор главе Саратовского поселения.

Сельская чиновница устроила мужа водителем в штат администрации без его ведома и получала за него зарплату.

Как было установлено в суде, еще в 2012 году дама фиктивно оформила своего супруга на должность водителя. По документам мужчина возил работников сельской администрации, однако на самом деле трудился вахтовиком на Севере.

— Несмотря на то, что в его отсутствие фактически работы не выполнялись, денежные средства из бюджета поселения перечислялись ему в виде заработной платы, — сообщили «РГ» в прокуратуре Омской области.

По словам вахтовика о преступном умысле свое жены он ничего не знал. Как оказалось, глава поселения забирала его зарплату и тратила деньги на свои личные нужды. Таким образом, чиновница присвоила более 50 тысяч рублей.

О предприимчивости главы Саратовского поселения стало известно в ходе прокурорской проверки. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В суде она раскаялась в содеянном и полностью возместила ущерб, нанесенный сельской казне.

Седельниковский районный суд признал ее виновной в содеянном и приговорил к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев. Помимо этого даму лишили права в течение 1 года занимать должности в органах власти. Простил ли ее супруг, неизвестно.

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