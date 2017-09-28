ИГ опубликовало новую речь Абу-Бакра аль-Багдади
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) через связанное с ней агентство «Аль-Фуркан» опубликовало 46-минутную аудиозапись заявлений ее лидера
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) через связанное с ней агентство «Аль-Фуркан» опубликовало 46-минутную аудиозапись заявлений ее лидера
Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, часть обращения главаря террористов посвящена конфликту между США и Северной Кореей.
Дата записи не указана. Предыдущее аудиобращение лидера ИГ было выпущено в начале ноября 2016 года.
Абу Бакр
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