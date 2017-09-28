ИГ опубликовало новую речь Абу-Бакра аль-Багдади

Источник: Reuters

Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, часть обращения главаря террористов посвящена конфликту между США и Северной Кореей.

Дата записи не указана. Предыдущее аудиобращение лидера ИГ было выпущено в начале ноября 2016 года.

Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента его создания в 2014 году, когда он объявил о создании на территории Сирии и Ирака халифата. С 2015 года СМИ раз сообщали о его убийстве. В июне 2016 года появились заявления, что Абу-Бакр аль-Багдади был убит в результате авиаудара антитеррористической коалиции, возглавляемой США, однако в Пентагоне не подтвердили это.

В июне 2017 года появилась информация об убийстве лидера ИГ в результате бомбардировки Ракки. Российское Минобороны тогда сообщило о его возможном уничтожении в результате авиаудара ВКС.

«Следы ракетно-бомбового удара. Объект уничтожен». Фото сделано 29 мая. | Источник: Министерство обороны Российской Федерации