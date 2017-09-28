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20:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ИГ опубликовало новую речь Абу-Бакра аль-Багдади

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) через связанное с ней агентство «Аль-Фуркан» опубликовало 46-минутную аудиозапись заявлений ее лидера Абу-Бакра аль-Багдади, который числится погибшим.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, часть обращения главаря террористов посвящена конфликту между США и Северной Кореей.

Дата записи не указана. Предыдущее аудиобращение лидера ИГ было выпущено в начале ноября 2016 года.

Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента его создания в 2014 году, когда он объявил о создании на территории Сирии и Ирака халифата. С 2015 года СМИ раз сообщали о его убийстве. В июне 2016 года появились заявления, что Абу-Бакр аль-Багдади был убит в результате авиаудара антитеррористической коалиции, возглавляемой США, однако в Пентагоне не подтвердили это.

В июне 2017 года появилась информация об убийстве лидера ИГ в результате бомбардировки Ракки. Российское Минобороны тогда сообщило о его возможном уничтожении в результате авиаудара ВКС.
«Следы ракетно-бомбового удара. Объект уничтожен». Фото сделано 29 мая. | Источник: Министерство обороны Российской Федерации

С тем, что аль-Багдади мертв, не согласны, в частности, в Ираке — МВД этой страны считает, что он просто скрывается в Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис тоже не исключил, что террорист может быть жив. Позднее арабские СМИ сообщили, что аль-Багдади может находиться в районе между сирийскими населенными пунктами Альбу-Камаль и Эль-Маядин на границе с Ираком, куда перебралось большинство главарей и полевых командиров ИГ.

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