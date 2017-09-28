Вернувшиеся из Турции казахстанцы рассказали о своих злоключениях после жуткой аварии

Источник: Nur.kz

Когда произошла авария, выяснилось, что поехать за своими детьми родители пострадавших не смогут, потому что у них не оказалось загранпаспортов, поэтому на помощь в Турцию отправилась их подруга Асель Абдрахманова.

Девушка должна была найти своих друзей, которых после происшествия развезли по разным больницам, это оказалось не простой задачей, но справиться с этим помогли дипломаты.

Кроме того, нелегко оказалось найти документы и вещи пострадавших, которые в суматохе оказались брошены на месте ДТП.

Кроме того, у ребят возникли препятствия, когда они уже собирались выехать из страны. В аэропорту у них потребовали документы об оплате медицинских услуг. Вернуться ребятам удалось разными рейсами.

Как рассказал Батырхан, один из пострадавших, той ночью он ехал на заднем сидении и пострадал меньше всех.

«Мы были в Кемере, и вечером вызвали такси в Анталью, поскольку у нас оттуда был вылет. И уже на трассе в нас лоб в лоб влетела машина. Мне просто повезло, что я без травм и переломов, а вот остальные шесть — у них у всех переломы. Я лично сам не стал делать страховку, потому что даже и не мог подумать, что такое произойдет, честно говоря», — говорит Батырхан Хайрбаев.

По словам родителей пострадавших, им предстоят месяцы реабилитации. Друзья до сих пор в шоковом состоянии и хотят только одного: забыть все, как страшный сон.

Как мы сообщали ранее, Нурсултан и Алмагуль из Талдыкоргана, попавшие в аварию в Турции, оказались молодоженами. Путевку на курорт им подарили друзья.

Напомним, 21 сентября туристы из Алматы и Талдыкоргана попали в смертельное ДТП в Турции по дороге из Кемера в Анталию.

Их госпитализировали в разные клиники, где бесплатно прооперировали. Но вернуться на родину они самостоятельно не смогли: трое из друзей — лежачие, им требуется спецперевозка.

Как сообщили NUR.KZ сегодня в Министерстве здравоохранения Казахстана, 29 сентября Республиканский центр санитарной авиации транспортирует их в Астану.

Сейчас пострадавших готовят к транспортировке. По информации казахстанских медиков, состояние всех пациентов оценивается как не критичное, стабильное.