Южный отрезок серой ветки московского метро закрыт из-за аварии
Авария парализовала южный отрезок
Авария парализовала южный отрезок
Как следует из сообщений, в 19:02 по техническим причинам было приостановлено движение поездов от станции «Нагорная» до станции «Южная», а около 19:20 по требованию полиции был закрыт вход на станции «Нагорная» и «Серпуховская», — чтобы не создавать давку.
По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, причиной произошедшего стала авария на линиях электроснабжения. По неизвестной причине отключился контактный рельс, и в тоннеле встал поезд. Причины ЧП так и не установлены.
В 20:05, спустя час после первых сообщений о ЧП, в официальном
По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, на станциях серой ветки скопилось до 30 тысяч пассажиров.