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20:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Южный отрезок серой ветки московского метро закрыт из-за аварии

Авария парализовала южный отрезок Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает Telegram-канал столичного метро.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из сообщений, в 19:02 по техническим причинам было приостановлено движение поездов от станции «Нагорная» до станции «Южная», а около 19:20 по требованию полиции был закрыт вход на станции «Нагорная» и «Серпуховская», — чтобы не создавать давку.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, причиной произошедшего стала авария на линиях электроснабжения. По неизвестной причине отключился контактный рельс, и в тоннеле встал поезд. Причины ЧП так и не установлены.

Из-за скопления народа на станциях вход в метро был ограничен. Сейчас во всей подземке активно призывают пассажиров пользоваться другими видами транспорта.

В 20:05, спустя час после первых сообщений о ЧП, в официальном телеграмм-канале метро пояснили, что причиной произошедшего стал скачок напряжения и сработавшая из-за него автоматика защиты. «Напряжение (на контактный рельс — ред.) подано. Движение на южном участке восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, на станциях серой ветки скопилось до 30 тысяч пассажиров.

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