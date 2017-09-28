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20:35 (мск), источник: ТАСС

Движение на юге серой ветки метро в Москве восстановлено

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на юге Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, ранее приостановленное по техническим причинам, вводится в график, станции «Серпуховская» и «Нагорная» вновь открыты для пассажиров. Об этом сообщает столичный метрополитен в своем аккаунте в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Серпуховско-Тимирязевская линия. Напряжение подано. Движение на южном участке восстановлено и вводится в график. Все станции открыты для пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все остальные станции метрополитена работают в штатном режиме.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии произошел из-за отключения контактного рельса. Полиция закрыла станции «Серпуховская» и «Нагорная» для того, чтобы избежать давки.

Причиной отключения контактного рельса на юге Серпуховско-Тимирязевской линии метро стало возгорание в электрощитовой распределительного зала, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра; оно потухло само.

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