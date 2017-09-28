Движение на юге серой ветки метро в Москве восстановлено
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на юге
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на юге
«Серпуховско-Тимирязевская линия. Напряжение подано. Движение на южном участке восстановлено и вводится в график. Все станции открыты для пассажиров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все остальные станции метрополитена работают в штатном режиме.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сбой на
Причиной отключения контактного рельса на юге