Движение на юге серой ветки метро в Москве восстановлено

Источник: РИА "Новости"

«Серпуховско-Тимирязевская линия. Напряжение подано. Движение на южном участке восстановлено и вводится в график. Все станции открыты для пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все остальные станции метрополитена работают в штатном режиме.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии произошел из-за отключения контактного рельса. Полиция закрыла станции «Серпуховская» и «Нагорная» для того, чтобы избежать давки.